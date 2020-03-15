"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

На фоне распространения корнавируса компания "Аэрофлот" опубликовала новый список рейсов, отправление которых в Европу пока приостановлено.

Так, до конца апреля не будут совершаться полеты в следующие города Европы: Прагу, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Барселону, Цюрих, Вену и другие. Коснется отмена рейсов и полетов в Среднюю Азию. До конца апреля не будут совершаться полеты в Ташкент, Бухару и Самарканд.

Ранее подобные ограничительные меры ввела авиакомпания "Уральские авиалинии".