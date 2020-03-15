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Коронавирус 24 минуты назад

15 марта 202020:44 Сян Чжуннань

Коронавирус: Китай призвал США объясниться

Global Look Press

Ценнейший опыт борьбы и побед с коронавирусом накопил Китай. И сейчас его специалисты щедро делятся знаниями с пострадавшими в других странах, например, в Европе и Иране.

Такого гостя в построенном за 10 дней уханьском госпитале "Хошэньшань" не ожидали. В зону строгого карантина председателя КНР все же не пустили, Си Цзиньпин пообщался с врачами и пациентами по видеосвязи. "Вы в защитных костюмах и масках. Я не вижу ваших лиц, но все вы — прекрасные люди, близкие моему сердцу. Вам необходимо сохранять уверенность в том, что мы одержим победу в этой битве. Победа будет за городом Ухань, провинцией Хубэй и всем Китаем", — заявил глава КНР.

Инспекционная поездка Си Цзиньпина в эпицентр эпидемии — сама по себе символ приближающейся победы. В Ухане китайский лидер побывал в одном из жилых кварталов, проверил ассортимент местных магазинов. Встречу с работниками домоуправлений из соображений безопасности провели на открытом воздухе. Эти люди за полтора месяца обошли почти все квартиры в 11-миллионом городе, обеспечив противоэпидемический контроль.

"Работники домоуправлений внесли огромный вклад в эту борьбу, остановив распространение COVID-19. От имени ЦК КПК выражаю искренние пожелания успехов и сердечную благодарность всем, кто трудится на передовой", — сказал Си Цзиньпин.

Работа на передовой не прекращается ни на минуту. Жизнь в Ухане возвращается в обычное русло, но дезинфекция по-прежнему — на первом месте. Ее организацией занимаются администрации микрорайонов. Для регулярной обработки улиц и дворов сформированы команды дезинфекторов со специальной техникой и оборудованием.

"Приезд председателя Си Цзиньпина в Ухань воодушевил и местных чиновников, и жителей. Мы активизируем работу, чтобы положить конец эпидемии как можно скорее", — сказал один из местных политиков.

Врачи и медсестры карантинного центра "Учан" поют патриотический хит 80-х "Я и Родина моя". Таких массовых мероприятий в Ухане не было уже полтора месяца. Но сейчас повод особый: "Учан" — последний из временных госпиталей, развернутых в городских гостиницах, спортивных и конференц-центрах. 35 дней здесь работали около 900 врачей и медсестер из 13 медбригад со всего Китая.

"Я счастлива, что мы закрываем эту больницу, когда все пациенты выписаны. Для меня это был напряженный и очень долгий месяц", — призналась одна из медсестер.

Основная борьба в Ухане сейчас перемещается в палаты интенсивной терапии. В городе все еще больше 3 тысяч больных в тяжелом состоянии, жизнь трети из них под угрозой. Под конец эпидемии статистика смертности растет, потому что новых случаев заболевания все меньше, а летальных исходов столько же. Руководство страны ставит задачу бороться за каждого пациента.

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации нужен, когда не помогает даже искусственная вентиляция легких. Кровь пациента прогоняют через него для насыщения кислородом и возвращают в вену или артерию ближе к сердцу. Во всем Китае таких аппаратов меньше пятисот, 70 привезли в Ухань из других регионов.

У доктора Хуан Сяобо из 11-й городской больницы Уханя серьезный повод для радости. Его 65-летняя пациентка идет на поправку после отключения от аппарата "ЭКМО". Прогнозы были неутешительные. В выздоровление не верила даже ее дочь. "Это потрясающе счастливая история. Сколько таких историй вы видели в жизни?" – сказал Хуан.

Накопив огромный опыт в борьбе с эпидемией, китайские эксперты разъезжаются в страны с самой сложной эпидемической обстановкой. Они уже прибыли в Италию, Ирак и Иран. В Тегеран также доставили медицинское оборудование на сто миллионов долларов и тест-комплекты. Иранская группа китайского Красного Креста отчитывается об увиденном по видеосвязи с Пекином.

"Медицинский персонал может носить некачественную защитную экипировку и многократно. Поэтому мы просим предоставить маски и защитные костюмы для медицинского персонала. У населения, похоже, не хватает масок. Их очень мало, а цены быстро растут", — сообщил Чжоу Сяохань, руководитель группы Китайского общества Красного Креста в Иране.

Главной проблемой в борьбе с распространением вируса остается ранняя диагностика, позволяющая быстро изолировать его носителей. Массовое производство тест-систем не успели наладить не только в Иране, но и в США, где на тысячу заболевших провели меньше 2 тысяч тестов. В американском Конгрессе предполагают, что истинный масштаб эпидемии в стране еще только предстоит осознать.

"В США могут быть люди, которые умерли от того, что считали гриппом, в то время как на самом деле это был коронавирус", — отметил Харли Роуда, член Палаты представителей в Конгрессе.

Заявление главы Противоэпидемического центра США вызвало критику в Пекине. Заместитель начальника информационного департамента китайского МИД Чжао Лицзянь в своем Twitter написал, что непрозрачность американских данных о ходе эпидемии навевает подозрения о причастности Пентагона к распространению вируса в Китае. "Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей инфицированы? В каких они больницах? А может быть, американские военные занесли эпидемию в Ухань? Будьте прозрачными! Данные должны быть общедоступными. Соединенные Штаты должны объясниться", — заявил китайский дипломат.

Были ли причастны американские военные к эпидемии в провинции Хубэй, вопрос пока дискуссионный. Но что понятно уже сейчас, так это то, что главная коронавирусная угроза для Китая теперь исходит не из Уханя. Поэтому с этой недели все, кто прибывают в страну из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельный карантин на дому.

Текст: "Вести недели"

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