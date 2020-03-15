Тема:

Коронавирус 4 минуты назад

15 марта 202020:20

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение студентов из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков. На работу в удаленном доступе вузам предлагается перейти уже с предстоящего понедельника, 16 марта.

В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

Высшая школа экономики (ВШЭ), со своей стороны, обещала помочь другим вузам организовать дистанционное обучение. Так, вуз предложил использовать для этого платформу оnline.hse.ru. Своим студентам ВШЭ разрешила не ходить на занятия уже с 13 марта.

Ранее вуз перевел на дистанционное обучение своих студентов, находящихся в Китае, а также временно запретил зарубежные командировки своим сотрудникам, пишет РИА Новости.

На дистанционное обучение решил перейти и первый московский медицинский университет имени Сеченова (Сеченовский университет). В соответствии с приказом ректора вуза, такая форма обучения вводится с 16 до 30 марта.

Санкт-Петербургский государственный университет переводит студентов на дистанционное обучение по ряду направлений, среди которых, в частности, экономическое и юридическое, передает ТАСС.

На дистанционную форму обучения переходят, кроме того, Кемеровский государственный университет и Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, добавляет "Интерфакс".

С 16 марта в школах Москвы, Подмосковья и ряда других регионов РФ вводится режим свободного посещения. Ранее Министерство просвещения рекомендовало всем школам страны перейти на дистанционное обучение.

Ранее по теме

Сейчас

20:32

В Москве на улице обстреляли девушек

20:02

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

19:28

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

19:16

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

18:35

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

18:05

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

17:35

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

21 минута назад
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

56 минут назад
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

2 часа назад
Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

21 минута назад
Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

4 часа назад
В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

3 часа назад
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

3 часа назад
Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

1 час назад
Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

2 часа назад
Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

2 часа назад
Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

2 часа назад
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

2 часа назад
Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

38 минут назад
Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

7 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

8 минут назад
Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

21 минута назад
Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

35 минут назад
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

36 минут назад
Макрон не стал проверяться на COVID-19

Макрон не стал проверяться на COVID-19

1 час назад
Молодежное первенство. Арбитр ошибочно прекратил матч после нескольких удалений

Молодежное первенство. Арбитр ошибочно прекратил матч после нескольких удалений

1 час назад
Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

1 час назад
ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

2 часа назад
Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

2 часа назад
"Ротор" вышел в лидеры ФНЛ, обыграв на выезде "Шинник"

"Ротор" вышел в лидеры ФНЛ, обыграв на выезде "Шинник"

2 часа назад
Волочкова оскорбила журналистку и похвасталась именной лепешкой

Волочкова оскорбила журналистку и похвасталась именной лепешкой

2 часа назад
Появились кадры лобового столкновения автомобиля председателя Совета судей Амурской области

Появились кадры лобового столкновения автомобиля председателя Совета судей Амурской области

3 часа назад
"Валенсия" Черышева рассказала о зараженных COVID-19: среди них экс-игрок "Зенита"

"Валенсия" Черышева рассказала о зараженных COVID-19: среди них экс-игрок "Зенита"

3 часа назад
Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

3 часа назад
Россия и Грузия закрывают границу

Россия и Грузия закрывают границу

3 часа назад
SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

3 часа назад
Палка против дубинок: противостояние дебошира с полицейскими попало на видео

Палка против дубинок: противостояние дебошира с полицейскими попало на видео

3 часа назад
На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

4 часа назад
Пандемия: как распространяется коронавирус

Пандемия: как распространяется коронавирус

5 часов назад
Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

5 часов назад
Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом

Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом

5 часов назад
Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

7 часов назад
Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

7 часов назад
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

7 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

13.03.2020 17:27
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку