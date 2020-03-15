Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение студентов из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков. На работу в удаленном доступе вузам предлагается перейти уже с предстоящего понедельника, 16 марта.

В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

Высшая школа экономики (ВШЭ), со своей стороны, обещала помочь другим вузам организовать дистанционное обучение. Так, вуз предложил использовать для этого платформу оnline.hse.ru. Своим студентам ВШЭ разрешила не ходить на занятия уже с 13 марта.

Ранее вуз перевел на дистанционное обучение своих студентов, находящихся в Китае, а также временно запретил зарубежные командировки своим сотрудникам, пишет РИА Новости.

На дистанционное обучение решил перейти и первый московский медицинский университет имени Сеченова (Сеченовский университет). В соответствии с приказом ректора вуза, такая форма обучения вводится с 16 до 30 марта.

Санкт-Петербургский государственный университет переводит студентов на дистанционное обучение по ряду направлений, среди которых, в частности, экономическое и юридическое, передает ТАСС.

На дистанционную форму обучения переходят, кроме того, Кемеровский государственный университет и Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, добавляет "Интерфакс".

С 16 марта в школах Москвы, Подмосковья и ряда других регионов РФ вводится режим свободного посещения. Ранее Министерство просвещения рекомендовало всем школам страны перейти на дистанционное обучение.