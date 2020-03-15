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Коронавирус 13 минут назад

15 марта 202022:07 Елена Ерофеева

Противовирусные меры: доставка больничного и никаких рукопожатий

Противовирусные меры: доставка больничного и никаких рукопожатий

Еще несколько дней назад здесь было чистое поле. Сегодня — сотни строителей, самосвалы, "КамАЗы" на разгрузке, экскаваторы. В 30 километрах от Москвы, за бетонным кольцом, началось строительство новой инфекционной больницы на 500 мест. Госпиталь из быстровозводимых конструкций построят в рекордно короткие сроки. Это будет стационар для пациентов с подозрением на коронавирус, если необходимость в дополнительных койках появится. Сегодня их принимают 1-я инфекционная на Волоколамском шоссе и медицинский центр в Новой Москве. Справляются.

В больницу Коммунарки новые пациенты поступают каждый день — с симптомами вирусной инфекции после возвращения из Западной Европы, Китая и Южной Кореи. В стационаре развитие болезни можно вовремя отследить. Палатный корпус на проектные 600 коек заполнен уже наполовину. Если вирус и дальше будет стремительно распространяться, здесь готовы принять до 800 человек. Все пациенты — в одном корпусе, но в изолированных палатах. Вместо профильных отделений — неврологии, хирургии, гинекологии — больница временно работает только с коронавирусом и подозрениями на него

Этот больничный комплекс должны были открыть весной как многопрофильный медицинский центр. Но уже 1 марта сюда стали привозить пациентов на карантин. За две недели работы коронавирус подтвержден у 12 из 300 человек.

"То, что мы видим в Москве относительно благополучную картину, если опять же сравнивать с Италией, связано с карантинными мерами, с четкой работой, с выявлением пациентов риска и их изоляцией. Вот и все", — сказал Денис Проценко, главврач городской клинической больницы №40 Москвы.

"Мы решили, что 14 раз мы полетим на пустых самолетах в Германию, Испанию, Израиль и до 19 марта вывезем наших клиентов домой", — заявила Елена Селиванов, пресс-секретарь "Победы".

Выпускает и принимает европейские рейсы аэропорт Шереметьево, терминал F. В аэропорту — двойной контроль температуры. Первый — на борту прилетевшего лайнера, второй — уже в терминале. Тепловизор выдает результат с точностью до одной десятой.

В воздушную гавань приземляются рейсы из Берлина, Вены, Сеула. Иностранцев на борту почти нет — это наши возвращаются в Россию. Каждому пассажиру еще в самолете раздают маски — снять можно только в такси. На каждого составляют анкету. И отправляют домой на карантин.

За больничным не надо идти в поликлинику — его волонтеры привозят на дом. Медицинские перчатки, маски, спрей. Никакого личного контакта. Документ передают через порог.

Заказать больничный лист можно по телефону. В Москве работают три call-центра. Расположившиеся в спортивном зале две сотни операторов наперебой, задают вопросы и на вопросы отвечают.

"Людям необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Нет возможности покидать свои квартиры и место проживания. Они не посещают массовые мероприятия, магазины, аптеки, работу, учебу. Им приходится искать способы взаимодействия с внешним миром, такие как доставка, помощь друзей или соседей", — отметила Вера Арданец, оператор горячей линии Департамента здравоохранения Москвы.

Анна Бакурская помогает соседям: семейная пара недавно вернулась из Италии — теперь из дома выйти нельзя. Работают удаленно — через Интернет. Сложнее дела обстоят с продуктами — в дачный поселок, что в ста километрах от Москвы, доставки нет.

Собирает еду в пакеты и вешает на забор: когда женщина отойдет от калитки, изолированные соседи смогут их забрать. Деньги переведут на карту. Но две недели карантина готовы выдержать не все.

Жительница Миасса Лариса Яснева, вернувшись из Италии, отказалась пройти тест на вирус. Теперь ее полиция разыскивает. Но в суде такой аргумент не работает. Ясневу приговорили к принудительному карантину — не дома, в больнице. Еще до того, как исчезнуть, она жаловалась тогда корреспондентам: ее права нарушают.

В Чехии за нарушение карантина грозит штраф до 130 тысяч долларов, в Израиле — до семи лет лишения свободы. В Италии могут посадить на три месяца. Уголовная ответственность наступает за персональную безответственность. Зараженный человек опасен для окружающих.

"Проявление сознательности, когда население готово спасать себя само и помогать врачам, которые действительно героическую работу ведут, не нагружать медицинскую систему дополнительно за счет безалаберности и безответственности своей собственной. Я в прошлом месяце 2 раза побывал в Китае, и было видно, как меняется поведение людей на улицах. Если еще в начале февраля там люди могли бросить бумажку просто мимо урны, это было нормально, потом стали все мыть руки, на улицах чистота такая, что хоть на асфальт ложись, фигурально выражаясь. И все как-то ждут, что сейчас ученые или врачи поднапрягутся и выдадут какой-то страшный секрет, как спастись от коронавируса. Самый страшный секрет в том, что надо просто быть приверженцем здорового образа жизни", — подчеркнул Александр Семенов, заместитель директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера оп инновационной работе.

Никаких рукопожатий — это тоже проявление сознательности. Приветствовать друг друга можно кивком или улыбкой. Как можно чаще протирать руки антисептиком или спиртовыми салфетками. Меры простые, обывательские, но действенные, уверяют врачи.

В вестибюлях станций столичного метро, на проходных заводов и фабрик тоже стоят фельдшеры с тепловизорами. Температуру измеряют дистанционно. Если выше 37, человека разворачивают домой. С ледовой арены ЦСКА развернули хоккейных болельщиков. Матч КХЛ проходил без зрителей. Из-за этой непривычной тишины ощущения борьбы на льду не было. Но всем понятно: это — исключительные меры. В Москве и Подмосковье запретили мероприятия с участием более пяти тысяч человек, в Петербурге — если больше тысячи.

Министерство просвещения предлагает школам временно перейти на дистанционное обучение. В Липецке карантин объявлен во всех образовательных учреждениях региона. Парты опустели, в кабинетах — дезинфекция. Учителя работают со школьниками в режиме онлайн и обязательно проговаривают, как защитить себя от вируса: "Нужно тщательно мыть руки, носить маски".

Но медицинские маски трудно достать. Мы побывали в аптеках разных регионов страны: Липецк, Пенза, Екатеринбург, Владикавказ. Даже в аптеке аэропорта Шереметьево, куда прилетают международные рейсы, масок в продаже нет.

На свердловском предприятии, где шьют медицинские маски, работают уже в две смены. Люди и станки не отдыхают даже ночью. В феврале были перебои с сырьем. Теперь спрос нереально вырос. Объемы производства увеличили вдвое, но все равно не хватает.

Маска не панацея. В профилактических целях имеет смысл только в транспорте и местах скопления людей. Вирус может попасть в организм через любую слизистую, в том числе и через глаза, которые остаются незащищенными. Повязки могут быть эффективными только в комбинации с антисептиками и хорошо вымытыми руками.

Текст: "Вести недели"

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