Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

В украинском скалолазании разразился громкий скандал: экс-спортсмен национальной сборной Павел Векла сообщил публике о сексуальном насилии со стороны своего бывшего наставника Артура Печия в то время, когда сам он был несовершеннолетним. Векла говорит о периоде 2005-2013 годов и утверждает, что был не единственной жертвой.

Печий кроме того, что сам тренировал отдельных спортсменов, занимал должность председателя комитета по скалолазанию Федерации альпинизма Украины. Векла вменяет ему в вину насилие над собой и, по меньшей мере, еще одним малолетним спортсменом.

"Я был слабым ребенком, — написал пострадавший в своем аккаунте социальной сети Facebook. – Как только это произошло первый раз — я жутко боялся. Боялся признаться другим — это же позор. Далее был шантаж. Остаться на улице в незнакомой стране или делать то, что говорят: "Ты никто, ты ничего не стоишь без меня. Собирай свои вещи и уходи". Нужно было так и делать. Но я не сделал".

Векла признается, почему проявил слабость: кроме страха было очень сильное увлечение скалолазанием: "Этому спорту была посвящена моя жизнь и единственная мотивация на будущее. Я продал себя в сексуальное рабство. Так как не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов".

По словам спортсмена, тренер-насильник пытался сломать его психологически, когда тот пытался изменить отношения. После того, как Векла покинул наставника, тот "продолжал мешать": "Конфликты при накрутке национальных соревнований, общения с моими работодателями. Потом в какой-то момент он отстал".

Реакции Печия на обвинения пока нет, нет и информации, что делом заинтересовались правоохранительные органы Украины или руководство национальной федерации альпинизма.