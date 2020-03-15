Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

Израильский президент Реувен Ривлин принял решение поручить формирование кабмина лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. Тот получит мандат 16 марта.

За то, чтобы Ганц был ответственным за формирование правительства, ранее проголосовал 61 из 120 депутатов Кнессета.

Исполняющего обязанности премьера Биньямина Нетаньяху поддерживают только 58 депутатов, в том числе представляющих его партию "Ликуд". Этого мало для формирования минимально устойчивой правительственной коалиции, которая должна контролировать не менее 61 кресла в однопалатном парламенте.

Ривлин должен определиться с кандидатурой премьера до 17 марта. Как правило, это лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, но формирование кабмина может быть поручено и политику, способному сформировать коалицию.

Первый претендент должен сформировать правительство за 28 дней (возможно продление на 14 дней). Иначе президент передает это право другому кандидату, который ограничен сроком уже в 28 дней. По итогам двух выборов в 2019 году правительство сформировать так и не удалось, передает ТАСС.