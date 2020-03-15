Nike закрывает магазины из-за коронавируса

Американская компания Nike, один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви в мире, с 16 марта закрывает все свои магазины в США, Канаде, странах Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии из-за распространения коронавируса.

Сотрудники магазинов Nike уйдут в вынужденный отпуск до 27 марта. В это время они продолжат получать зарплату.

Вместе с тем в Южной Корее, Японии, на большей части территории Китая и ряде других стран магазины компании закрываться не будут.

При принятии решений о закрытии или открытии торговых точек руководство Nike будет основываться на данных о развитии эпидемиологической ситуации в мире, сообщается на официальном сайте компании.

По состоянию на конец 2019 года, Nike владела 384 магазинами в США и более чем 750 центрами продаж за пределами страны.