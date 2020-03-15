В Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.

Девушки обратились в полицию. У одной из них образовался синяк. Сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельба велась из пневматического ружья, стрелка сейчас ищут, передает ТАСС.