15 марта 202020:50

В Москве на улице обстреляли девушек

Global Look Press

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.

Девушки обратились в полицию. У одной из них образовался синяк. Сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельба велась из пневматического ружья, стрелка сейчас ищут, передает ТАСС.

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