Франция: выборы и закрытие курортов

Во Франции — первый тур муниципальных выборов. Как устроено голосование в условиях эпидемии?

Третий уровень эпидемиологической тревоги — во Франции закрывают все горнолыжные курорты от Куршавеля до Шамани. Студентов и учеников отправили по домам. В зданиях школ разместили избирательные участки. Почти 48 миллионов французов должны выбрать 35 тысяч мэров. Эпидемия не повод отказываться от демократических ценностей, заявил Эммануэль Макрон. Муниципальные выборы проводят раз в шесть лет, и это — барометр политического расклада во Франции за два года до президентских выборов.

Его электорат — в основном молодежь и люди в возрасте. Первые на этих выборах не очень активны, вторые опасались идти на участки. Для них процедуру упростили — разрешили голосовать на дому или передавать право голоса другому, в очереди обещали пропускать, сделали все, чтобы минимизировать риски.

Цвет ручки — обязательно черный или синий. У кого нет — можно взять одну из предложенных на столе, ее потом тщательно протрут антибактериальными салфетками. Руки не пожимать, документы не трогать, маску для удостоверения личности все же придется на пару секунд снять, находиться в помещении разрешено не более 15 минут. Первый тур состоялся, но явка по сравнению с прошлыми муниципальными выборами все же меньше — минус 5% к полудню.

"Французы очень трепетно относятся к выборам. Явка, конечно, ниже, но люди все равно приходят, а еще очень много волонтеров, которые вызвались прийти вечером и помочь с подсчетом голосов, чтобы как можно быстрее все закончить и получить результаты", — рассказал глава одного из участков.

Будет ли второй тур через неделю, не ясно — ситуация меняется стремительно. Таким пустым Париж еще не видели. Людей на улицах мало, несмотря на солнечную погоду. Редкие туристы не знают, куда податься: музеи давно закрыты, кинотеатры — тоже, не работают фешенебельные магазины на Елисейских полях, закрыты вообще все, кроме продуктовых и аптек.

Бары тоже на замке до новых распоряжений. Еду можно только заказать на дом, сервисы доставки работают на пределе возможностей. Отели теряют прибыль, массовые отказы от путевок наталкивают на мысль, что сейчас проще закрыться, чем терпеть убытки.

Французы задаются вопросом: почему столь необходимые меры принимаются так поздно, ведь Франция стала первой в Европе страной, где обнаружили коронавирус, а границы и авиасообщение по-прежнему открыты? Версии – разные: от ошибки в оценке масштабов эпидемии до американского заговора.

"Нам объявили бактериологическую войну, я считаю, что это сделали американцы. Надо сказать, что у Дональда Трампа отлично получилось, наверное, он хотел ударить по китайской экономике, ведь у него были проблемы с китайцами, но нельзя же вот так убивать людей. Я ни на секунду не верю в эту историю с летучими мышами", — сказала одна из местных жителей.

Дональд Трамп активно пытается перекупить немецких ученых, которые разрабатывают вакцину от коронавируса. Принимая в Белом доме председателя правления немецкой фирмы, он обещал деньги в обмен на согласие отдать готовую разработку в эксклюзивное пользование американцам. Вмешался Берлин, и директор в итоге подал в отставку. Германия сейчас закрывает границы, Франция пока лишь сокращает перевозки, но уже к концу недели не исключает тотальной блокады и закрытия аэропортов.