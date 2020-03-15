Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

Автор: Дмитрий Киселёв

Представители России и Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили возможность прямых контактов Киева с Донбассом. Они могут проходить на площадке Консультативного совета — органа, который может быть создан на ближайшей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.

Прямой диалог Киева с Донбассом был предусмотрен еще пять лет назад в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, однако так до сих пор и не начался из-за нежелания Украины.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Договорились о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств", — заявил Дмитрий Козак.

Как обычно, все могут испортить украинские националисты, для которых любой диалог власти с Донбассом — страшное преступление. На следующий день после заседания контактной группы в Минске они напали на советника главы СНБО Сергея Сивоху, который как раз и занимается налаживанием связей с Донецком и Луганском. Нападение произошло в Киеве во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Сначала радикалы устроили перепалку, затем началась и драка.

Тем временем в Донбассе жизнь идет своим чередом.

Автор: Сергей Зенин

Ордена, медали, кресты и звезда Героя Донецкой народной республики — на парадном кителе все не помещалось. Так же, как сейчас не вмещается вся благодарность в письмах, стихах, портретах, скульптурах, написанных, нарисованных, отлитых людьми, которые никогда лично не знали Михаила Толстых, больше известного, как Гиви.

Нина Толстых по-настоящему гордится своим сыном. Но признает, что рано ушел, что не довел начатое до конца. А о том, что Михаил встал на защиту республики, пошел на фронт, она не жалеет. "Если бы война закончилась и нас в Россию взяли, вообще было бы хорошо", — говорит женщина.

Воронка от 122-миллиметровой мины. Бордюр слетел с арматуры. Бетонный блок. Ворота сдуло, как пушинку. Их недавно поставили на место. Люди пытаются собирать стекла. Наверное, снова их будут вставлять, потому что это — обычная история. Здесь так чуть ли не каждый день.

Пострадавших трое. У всех — легкие ранения. Саше — 14. Осколок прошел по касательной. Травма у парня, скорее, психологическая.

В столице ДНР кажется, что войны нет. Весна. Набухли и вот-вот "взорвутся" зелеными листьями почки. Коммунальщики до блеска намывают город.

"Те люди, которые работаю здесь, — патриоты своей земли. Мы прекрасно понимаем, что можно зарабатывать где-то денег больше. Но как можно бросить свой дом? Как можно бросить могилы своих предков? Как можно бросить своих друзей?" – сказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Под гнетом санкций и экономической блокады уцелели не все предприятия. Но те, что выжили, — гордость нового Донбасса. Одним из первых в списке – ЯМЗ. На Ясиноватском машиностроительном — большая радость — получили очередную партию металла из России. Теперь будет из чего делать комбайны проходческие — одни из лучших в мире.

Вагонетка, толкаемая механической рукой, заезжает в бункер и переворачивается. Вот оно, черное золото Донбасса. Здесь — коксующийся уголь — энергия металлургических предприятий. Иными словами, чтобы лился металл, нужен уголек.

Если работают, то до седьмого пота, если воюют, то до последнего. На официальные праздники — в полном составе, в форме, при параде, с орденами и медалями. А сейчас просто созвонились и приехали. Кто смог. Потому что тянет.

Каждый из них отметил здесь свой "еще один день рождения". Каждый мог умереть. Для Донбасса Саур-Могила — точка силы. Высота, которую дважды защищали от коричневой чумы. Удержали деды в Великую Отечественную. Внуки тоже не ударили в грязь лицом.

Последний месяц лета 1943-го. Август 2014 года. События, разнесенные на 70 лет, но под одним флагом и с одной идеей: врагу не должен достаться пусть даже маленький клочок родной земли.