Шестая годовщина референдума: как живется российскому Крыму

16 марта в Крыму отметят шестую годовщину референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Тогда, в 2014 году, "за" проголосовали 97% жителей региона. И с тех пор ни о чем не пожалели. Как живется в российскому Крыму сейчас?

Крымский полуостров — весь из такого камня. Здесь называют его "ракушка" и считают самым теплым и удобным строительным материалом. Из "ракушки" и стены древнего Херсонеса, где принял христианство князь Владимир, и современные дома. Крымский колорит.

Первое, что видят прилетающие в Крым, — аэропорт Симферополя. Большой, просторный, современный. Он принимает больше 5 миллионов пассажиров в год. И сюда рейсы — из десятков разных российских городов.

Ханский дворец в центре Бахчисарая — один из самых посещаемых здесь музеев. Его отреставрировали. Но особенно гордятся старинными подлинными деталями.

Южнее — Черноморское побережье, где курортные города, словно жемчужины ожерелья, опоясывают Крым. С особой статью — город-герой Севастополь.

Нахимовцы чеканят шаг. В Севастополе они участвуют в Параде Победы. Кадетское президентское училище открыто здесь с 2014 года. В городе-герое готовят элиту армии и флота России.

Совсем рядом в землю опускают саженцы крымские виноделы. Виноградники здесь повсюду. На склонах гор и вдоль дорог. Дмитрий Власов – москвич. Приехал в Крым делать вино. Вообще Крым в России — одно популярных направлений для переезда.

Для сельского хозяйства в Крыму не везде хватает воды. Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, создала проблемы крымчанам. Водохранилища заполнены меньше чем наполовину. Но засухи все равно нет. Отсюда воду подают в города

Каких только подземелий нет в Крыму. И винные погреба, и штольни старинных военных сооружений. А это донная галерея Белогорской водохранилища. Тоннель, прорытый под огромным озером. Здесь — задвижки, от которых зависит, сколько воды будет в Керчи и Феодосии. Расходуют экономно. На новеньких рыбных фермах — замкнутый цикл водоснабжения.

Крымский мост — шедевр промышленной архитектуры. И отношение — соответствующее. Каждый день несколько специализированных машин моют, чистят все 19 километров дорожного покрытия и барьерное ограждение.

Недавно по мосту пустили новые электрички. Теперь из Керчи в Анапу добираются быстро. Вся железнодорожная сеть Крыма модернизируется.

Меняются и автомобильные дороги. Вообще Крым сейчас — это и большие стройки. Трасса "Таврида" — 250 километров современной дороги через весь полуостров.

Судостроение в прошлом здесь чуть не исчезло. Спасли. В Севастополе возродили "Севморзавод".

Растут и множатся и кафе на побережье, небольшие отели. На полуострове, где постоянно живут 2,5 миллиона человек, летом население вырастает вдвое. И туристов здесь готовы встретить. Крым, он во многом необычный, иногда удивительный, но всегда гостеприимный.