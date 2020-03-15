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75 лет Победы 46 минут назад

15 марта 202023:00 Алексей Денисов

"Я горжусь!": россияне пишут видеолетопись войны

"Я горжусь!": россияне пишут видеолетопись войны

Телеканал "История" холдинга ВГТРК запустил новую акцию-конкурс — "Я горжусь!" Каждый желающий на сайте конкурса "ягоржусь.рф" может рассказать видеоисторию своего родственника — участника Великой Отечественной войны. По задумке организаторов таким образом будет создана поистине общенародная семейная летопись войны. Итоги конкурса подведут 2 сентября. А первые ролики уже размещены на сайте проекта. Как россияне пишут видеолетопись войны?

Один из видеороликов на сайт всенародный акции-конкурса "Я горжусь!" прислала семья Алмазовых из Петербурга. По словам Бориса Алмазова, во время войны его мама работала в полевом госпитале, сутками не отходила от операционного стола и спасла тысячи солдатских жизней.

Десятки удивительных, потрясающих судеб скромных, незнаменитых тружеников войны. Сегодня их можно увидеть на сайте "ягоржусь.рф".

"Наша главная цель — создать с помощью самых современных цифровых технологий живую, искреннюю народную летопись войны. Потому что в каждой российской семье, в том числе и моей, сохранилось огромное количество невероятных, удивительных историй о наших родных и близких, которые совершали подвиги в Великую Отечественную войну. И вот всю эту семейную летопись нам хочется, чтобы люди смогли выложить в Интернет в виде видеороликов, законченных историй — с использованием семейных фотографий", — рассказал Алексей Денисов, главный редактор телеканала "История".

Видеоролики уже приходят со всей страны. Красноярск, Екатеринбург, Самара, Барнаул, Челябинск, Уфа, Набережные Челны, Псков, Архангельск… В настоящее время свои истории для участия в акции "Я горжусь!" могли присылать потомки героев Великой Отечественной войны из ближнего и дальнего зарубежья.

"Используя современные технологии, мы предлагаем привнести в нашу историю такое понятие, как цифровая книга памяти, чтобы все последующие поколения знали, чувствовали ваши эмоции и ваши ощущения от этих воспоминаний", — отметил Василий Яковлев, продюсер телеканала "История".

Шамиль Байтоков, работающий в филиале ГТРК "Ставрополье", рассказал о десяти своих предках, ушедших на фронт из аула Верхний Учкулан в Карачаево-Черкесии.

"Это возможность поговорить об истории семьи, о том, что в семье происходило, и сделать что-то совместное, то есть такое объединяющее начало, которое через современные технологии позволяет донести до очень широкой аудитории очень важные вещи", — считает Вероника Далецкая, руководитель Интернет-департамента познавательных и развлекательных каналов "Цифрового телевидения".

Конкурс видеороликов, посвященных 75-й годовщине нашей Победы над гитлеровскими захватчиками, продлится до 2 сентября. Но сама акция "Я горжусь!" будет продолжена, чтобы на века сохранить пронзительные, потрясающие истории, такие, как рассказал о своих бабушках Олег Ракович из Екатеринбурга. После того как их мужья погибли на фронте, они сумели не только выжить, но и вырастить и воспитать на двоих 13 детей, оставшихся у них на руках.

"Если представить, сколько они вынесли, как им было тяжело без надежды, что вернется любимый человек, что будет опора. Если когда-нибудь в России придумают поставить памятник всем женщинам, которые вынесли, выстояли, воспитали, то не хватит во всем мире ни железа, ни камня, ни стекла, ни хрусталя — ничего. И остается только одно — помнить и гордиться", — подчеркнул Олег Ракович.

Текст: "Вести недели"

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