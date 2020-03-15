Тренер ЦСКА Гончаренко: моей команде не хватило только забитого гола

Наставник футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура чемпионата России в премьер-лиге против "Уфы" (0:0) остался в принципе доволен тем, как вели игру его подопечные. Тренера не устроил результат, но он похвалил футболистов "красно-синих" за то, как они сыграли в обороне.

"Нам не хватило только одного – забитого гола, — цитирует Гончаренко издание "Советский спорт". – Моменты у нас были, но мы их не реализовали. "Уфа" очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно".

При этом главный тренер ЦСКА не стал присоединяться к критикам "Уфы", многие из которых оборонительную модель команды из столицы Башкортостана называют "антифутболом": "Я бы не стал так говорить, — сказал Гончаренко. – Скорее, это следствие [общего настроя] всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника".