Рабочую группу Госсовета по коронавирусу возглавит Собянин

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 15 марта, подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

В состав рабочей группы войдут 19 человек, руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Среди прочих в группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, в также ряд министров правительства. В деятельности рабочей группы глава государства рекомендовал принять участие главам регионов, в которых выявлены угрозы распространения инфекции.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования коронавирусом. В воскресенье выявлены четырех новых случая: три человека заболели в Московской области, один — в Тюменской. Все они вернулись из поездок в Италию, Испанию и другие неблагоприятные по ситуации с коронавирусом страны.

Пока в России ситуация с коронавирусом заметно спокойнее, чем в Европе или в Азии.