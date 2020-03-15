15 марта 202022:45 Алена Рогозина

Малым городам обеспечат достойную жизнь

Малым городам обеспечат достойную жизнь

В России малые города составляют большинство – 86%, а проживают в них почти 30 миллионов россиян, и им необходимо обеспечить достойную жизнь. Совещание по проблемам малых городов России провел премьер Мишустин в ходе поездки в Кострому и Переславль-Залесский Ярославской области.

Когда бригада неотложки на руках несет пациента на третий этаж, с потолка осыпается штукатурка. Здание костромской ЦРБ трещит и разваливается по швам. Премьер Мишустин, рискует, но поднимается лично на аварийный чердак.

До XVIII века здесь был кожевенный завод .Огромные баки для вымачивания — вот беспредельный ужас врачей. Нагрузка на памятник архитектуры — огромная., больше трех тысяч пациентов в год. Молодые специалисты уезжают. А тех, медиков, которые как завгинекологией Тамара Копотилова проработали здесь больше 30 лет, называют героями.

"Конечно, хочется иметь хорошие условия не только для себя, для работы, но и для пациентов прежде всего", — сказала Копотилова.

Новое здание больница самостоятельно не потянет. Глава правительства сообщает: будет выделено 200 миллионов рублей.

"Получается, что регион с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенных еще при царе-батюшке, без элементарных удобств. XXI век, центр России — это не Север, а люди живут здесь без газа в домах. Конечно, это просто непозволительно, такого быть не должно", — заявил Михаил Мишустин.

Например, в райцентре Шарья и поселках Мантурово, Антропово на старых котельных все по старинке, топят печи углем. Много лет здесь ждут новую магистраль.

"Я обращаюсь к председателю правительства, коллегам из "Газпрома" с убедительной просьбой – вернуться к газификации региона и в кратчайшие сроки решить проблему", — попросил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Газпром" подтвердил готовность реализовать этот проект в сроки, предусмотренные "дорожной картой", — заверил министр энергетики Александр Новак.

Это общение в Костроме в какой-то момент окончательно выбилось из графика. Премьера спрашивали про плохие дороги, по которым возить детей в колясках бывает опасно, про школы, желательно в одну смену, про то, как повысить туристическую привлекательность. Кострома – город-музей. Едут сюда, чтобы увидеть Ипатьевский монастырь, где нарекли царем первого Романова.

Монастырь на берегу Волги. Один из самых острых вопросов — возможное строительство выше, в Рыбинске, целлюлозного завода.

"Рядом — Дарвинский заповедник. Это место, где любят отдыхать наши жители. Обращаемся к вам: помогите нам сохранить нашу Волгу", — отметила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

"Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом и пить чистую воду. Поэтому правительство однозначно не поддерживает эту идею, думаю, что мы на этом вопрос закроем", — заявил Михаил Мишустин.

По реке от Костромы до Ярославля туристическому теплоходу с экскурсиями — день пути. По асфальту — несколько часов. В Переславле-Залесском разговор шел о том, что ни один инвестпроект не должен быть реализован без учета и сохранения природного и исторического ландшафтов городов Золотого кольца.

Переславль — один из древнейших городов России, и здесь еще сохранились памятники с момента его основания, с XII века. Крепостной вал, конечно, уже не 18 метров , как был когда-то, но составить представление о том, каким был этот древний город за крепостными стенами, можно.

Дорога к Спасо-Преображенскому собору — старейшему храму Переславля — через бывший царский двор. Справа — удивительные виды на памятники архитектуры, слева — вид на удивительные трущобы. Территория вокруг церкви выглядит так же.

Обветшавший от времени крошечный городок с большой историей на берегах Плещеева озера — здесь родился великий князь Александр Невский и начиналась история русского флота. В музее бережно хранится первый и единственный подлинный ботик Петра Первого.

Недавно Переславль-Залесский отметил юбилей. Четверть века реконструкции, а конца и края ей не видно. Она то начинается, то затихает на годы. Тем временем порядком потускневшая жемчужина Золотого кольца разрушается. Горожане решили денег больше не просить, составили проект, приняли участие и победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов.

"Ежегодно мы определяем около 80 победителей и, соответственно, призовой фонд. Был 5 миллиардов рублей. Но со следующего года мы его в два раза увеличили, и средства эти идут на реализацию самых удачных проектов, восемь из которых уже воплощены в жизнь", — подчеркнул Михаил Мишустин.

"Малые города — это основа, стрежень России. Я считаю, что мы должны приложить максимальные усилия для их сохранения и развития", — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В Переславле появится загнутая в форме подковы многокилометровая набережная у Плещеева озера, в Ростове Великом — Соборная площадь и новые выставочное пространства в поднятых из руин Митрополичьих конюшнях, а в Угличе приведут в порядок центральную площадь.

Эксперты Ростуризма подсчитали: появление благоустроенной улицы стимулирует рождение 350 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому развитие должно быть комплексным. Золотое кольцо — это главная панорамная точка на историческую Россию. Все — как на ладони. Виды, экономические и туристические перспективы невероятные по своей красоте.

Ветер, дождь, а гулять по набережной речки Трубеж, что в Переславле, можно без резиновых сапог. Новая набережная. Хотя, конечно, и работы предстоит еще очень много, но примеры реализации программы по созданию комфортной среды заметны уже повсюду.

Текст: "Вести недели"

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