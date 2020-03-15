"Ювентус" хочет продлить контракт с Криштиану Роналду на два года

Лидер футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду может сохранить соглашение с итальянским "Ювентусом" до 39-летнего возраста. Сейчас у игрока контракт со "Старой синьорой" действует д 2022 года, но туринцы готовы продлить его минимум еще на два года.

Криш настолько вдохновил владельцев "Юве", сообщает итальянское издание Tuttosport, что "бьянконери" хотят продлить действующее соглашение, предусматривающее зарплату звездного форварда в 31 млн евро ежегодно. Мало того, по информации инсайдеров в поддержку Роналду чемпионы Италии готовы купить еще одного, более молодого нападающего.

Новичок должен быть в возрасте до 30 лет и среди возможных трансферных целей "Старой синьоры" называются такие звезды, как Тимо Вернер ("Лейпциг"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити") и Мауро Икарди ("Пари Сен-Жермен").