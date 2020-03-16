16 марта 202001:25

Валерий Карпин: так бывает, что играют одни, а забивают другие

fc-rostov.ru

Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин, чьи подопечные несколько неожиданно проиграли в домашнем матче чемпионата премьер-лиги московскому "Локомотиву" (1:3), после игры отметил, что в первом тайме "играла одна команда, а забивала другая". Но тренер доволен тем, как "Ростов" выглядел до гола.

"В первые 30 минут одна команда создавала моменты, а другая ударила с 35 метров и мяч залетел в ворота, — цитирует Карпина официальный сайт "Ростова". – После этого пропустили в контратаках. Такое бывает в футболе, что играет одна команда, а забивает другая".

По мнению тренера, возможно, его футболисты после первого мяча подсели психологически: "Тяжело, когда у тебя ничего не залетает, а соперник забивает таким ударом. Можно говорить что угодно, но если "Ростов" и дальше будет играть так, как в начале игры, то все будет хорошо".

Карпин не считает, что такое поражение "потушит" команду: "Команда и так была заведенной. Для нас главное и дальше продолжать играть в созидательный футбол, все остальное придет".

Говоря об обсуждаемом в прессе вопросе приостановки чемпионата России, тренер "Ростова" рассуждал философски: "Когда будет принято то или иное решение, тогда и решим, что делать. Есть много нюансов, ответов на которые еще нет".

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