В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что более 11 тысяч российских школ проведут 16-20 марта всероссийскую проверочную работу по физике в 11-х классах, а 11,8 тысячи школ — по биологии.

Проверочные работы проводятся по решению школы и предназначены для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ. При этом школа может сама выбрать дату проведения проверочной работы в рамках указанных дат, передает РИА Новости.

Варианты проверочных работ для каждой и автоматически генерироваться из банка оценочных средств ВПР автоматически.

На выполнение 18 заданий проверочной работы по физике будет отведено 90 минут. Такое же время будет отведено на ВПР по биологии, но заданий будет 14.

Всероссийские проверочные работы – итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по итогам обучения в каждом классе. Результаты ВПР не влияют на получение аттестата.

По предварительным прогнозам, в 2020 году в ВПР примут участие около 6,5 миллиона учащихся 4-8 и 11 классов из примерно 37 тысяч школ.