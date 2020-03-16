"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, по ее собственному признанию, заболела коронавирусом.

По этой причине она находится в самоизоляции, о чем и рассказала на своей странице в Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус​​​. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" (орфография и пунктуация авторские)

Подписчики актрисы в комментариях желают ей выздоровления и задают вопросы о проявлениях заболевания.

40-летняя Ольга Куриленко стала известна после выхода фильма "Париж, я люблю тебя". Сыграв в очередном фильме сериала про агента 007 "девушку Джеймса Бонда", она стала признанной актрисой Голливуда.