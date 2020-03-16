За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.

Таким образом, общее число инфицированных во всем мире составило чуть более 153 тысяч человек, общее число случаев с летальным исходом — более пяти тысяч​​​, сообщает РИА Новости.

В рамках борьбы с заболеванием введен карантин в Чехии, Литве и в нескольких штатах Венесуэлы; свои границы закрывает и Аргентина. В Австрии вступил в силу пакет мер правительства, который ограничивает передвижение граждан в общественном пространстве; работодатели переводят большую часть сотрудников на удаленный режим работы. Обязательный карантин для всех въезжающих из-за рубежа граждан вводится в Черногории. Чрезвычайное положение вводится в Казахстане, Сербии. На две недели закрывается для иностранцев въезд на Украину.

Россия с понедельника ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией. 15 марта президент РФ подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции. Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.