Google запустит в понедельник новый сайт о коронавирусе

В понедельник Google собирается запустить веб-сайт, на котором будет размещена актуальная информация о коронавирусе.

Google сообщила, что работает вместе с правительством США над созданием сайта, где будет публиковаться достоверная научная информация о симптомах COVID-19, рисках и профилактике.

Ранее президент Дональд Трамп объявил, что в США при поддержке Google будет создан сайт, который позволит пользователям самостоятельно проверить, есть ли у них симптомы коронавируса.

По словам собеседника издания Wired, разработкой занимается Verily — исследовательская организация, входящая, как и Google, в состав холдинга Alphabet.

В заявлении Verily в Twitter говорилось, что компания действительно работает над созданием ресурса, который даст пользователям возможность определить, нужно ли им сдавать тест на коронавирус. Сейчас проект находится на ранних стадиях разработки, отметили там.

Как сообщает The Verge cо ссылкой на руководителя отдела коммуникаций Verily, изначально планировалось, что сайт будет предназначен только для сотрудников сферы здравоохранения. Позже сообщалось, что сайт Verily пока будет доступен только в Калифорнии.

Новый сайт Google является отдельным проектом. "Мы полностью согласны с правительством США и продолжаем работать совместно, чтобы сдержать распространение Covid-19, информировать граждан и защищать здоровье наших сообществ", — говорится в заявлении Google в Twitter.

Акции Alphabet закрылись на росте в более чем 9 процентов после пятничного заявления президента.

Давление на американских чиновников усиливается, чтобы увеличить и улучшить тестирование на быстро распространяющийся вирус, который охватил почти каждый штат США, закрыл школы и заставил отменить тысячи спортивных мероприятий, конференций и концертов на фоне усилий остановить его распространение.

Сотрудничество с администрацией Трампа происходит на фоне того, как Alphabet сталкивается с антимонопольными расследованиями со стороны федеральных и государственных органов, в частности, в отношении поискового бизнеса и цифровой рекламе.

Кроме того, Трамп ранее обвинял Google в искажении результатов поиска, которые представляют его в негативном свете. Компания также привлекла внимание администрации за то, что не продлила контракт на поставку технологий искусственного интеллекта для программы военных беспилотников.