Мини-футбол. "НорНикель" выиграл в Кубке страны у "Газпрома-Югры"

Состоялся первый матч финальной серии Кубка России по мини-футболу (футзалу). "Норильский Никель" принимал на своей площадке соперников из "Газпрома-Югры" и сумел победить действующих обладателей трофея с минимальным счетом 1:0.

Игра получилась крайне сложной для обоих соперников. Гости старательно играли от обороны и в итоге норильчанам всего один раз удалось пройти защитные барьеры соперника. Гола н счету Сучилина. После этого газпромовцы постарались перехватить инициативу и уже сами не раз атаковали, но счет не изменился. 21 марта соперник сыграют второй матч финала на прощадке "Югры".