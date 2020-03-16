Ожье выиграл Ралли Мексики. Грязин остался седьмым

В мексиканском Леоне завершился третий этап чемпионат мира по классическому ралли. Победу праздновал французский пилот Toyota Себастьян Ожье, который лидирует и в общем зачете. Российский экипаж Hyundai во главе в Николаем Грязиным занял седьмое место.

В чемпионате мира по ралли прошло три этапа, и на каждом был новый победитель. Ралли Монте-Карло выиграл бельгиец Тьерри Невилль из Hyundai, Ралли Швеции остались за британцем Элфином Эвансом (Toyota), в Мексике сильнейшим стал его одноклубник Ожье.

Французский пилот показал время 2 часа 47 мин. 27,6 сек. Эстонец Отт Тянак (Hyundai) стал вторым, финн Теему Сунинен (Ford) – третьим. В общем зачете Ожье набрал 62 очка и опережает Эванса (54) и Невилля (42). Четвертый этап чемпионата – Ралли Чили – не состоится из-за пандемии коронавируса.