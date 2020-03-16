"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

Пенсии россиянам будут назначаться автоматически с 2021 года. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг раз в три года начнут получать уведомления о размере своих накоплений.

Как пишет газета "Известия", такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд. Ведомство переходит к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для людей. Инициативу готовы поддержать все фракции российской Госдумы. В пробном режиме уведомления начнут поступать с 1 июля следующего года. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав.

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести дополнения в Конституцию и закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. Речь в том числе шла и о регулярной индексации пенсий.