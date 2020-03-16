В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

В США всем посетителям Белого дома будут измерять температуру. Это одна из мер по борьбе с коронавирусом.

Специалисты рекомендовали американским властям запретить мероприятия, где участвуют более 50 человек как минимум на два месяца. Школы Нью-Йорка с сегодняшнего дня закрываются до 20 апреля, передает "Россия 24".

Правительство Штатов заявило, что готово также закрыть все заведения общественного питания. Кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс утверждает, что система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией.

Пока администрация вместе с Конгрессом разрабатывает новые меры. А Дональд Трамп призывает американцев не паниковать и обещает, что распространение вируса не приведет к дефициту товаров.