Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

На Камчатке из-за циклона отменили занятия в школах. В Петропавловске-Камчатском сильнейший снегопад, видимость почти нулевая. Выпала уже почти половина месячной нормы осадков.

Власти региона призвали предприятия скорректировать график работы и отпустить работников пораньше, сообщает "Россия 24".

На дорогах гололед и, как следствие, перебои в движении общественного транспорта. По словам синоптиков, под ударом вся южная часть региона. Так, в поселке Озерновский сила ветра достигала 36 метров в секунду.

Сейчас циклон смещается на север, там завтра ожидается мокрый снег. При этом температура будет со знаком плюс.