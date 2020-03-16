Посольство РФ в Марокко помогает российским туристам вернуться домой

В Марокко, где из-за коронавируса власти внезапно решили полностью закрыть границу, в дипмиссии России принимают обращения от наших граждан, которые хотят вернуться домой.

Как сообщили дипломаты, сейчас составляют списки. Многие приехали в страну не через турфирму, а самостоятельно. Сейчас известно примерно о 30 российских туристах, сообщает "Россия 24".

В королевстве за две недели выявили несколько десятков заболевших. На борьбу с коронавирусом Марокко обещает направить около миллиарда долларов.