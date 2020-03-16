Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

Национальная футбольная федерация Италии готова обратиться к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе чемпионата Европы-2020 для того, чтобы на Апеннинском полуострове можно было доиграть турнир Серии "А". Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет селекторной совещание с представителями стран.

"Мы готовы предложить УЕФА отложить чемпионат Европы, — цитирует Sky Sports слова главы Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. – Постараемся доиграть внутренний чемпионат, это будет более справедливо и правильно после всех трат и жертв наших клубов".

По словам Гравина, "из-за распространения коронавируса футбол в топ-лигах Европы фактически прекратился". Как уже сообщали Вести.Ru, многие национальные и континентальные клубные соревнования были приостановлены или отложены, но о сроках их возобновления пока ничего не известно. Евро-2020 должен пройти с 15 июня по 15 июля нынешнего года.