16 марта 202007:45

"Барселона" готова предложить вратарю тер Штегену новый контракт

EPA

Голкипер футбольной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген на днях получит от испанской "Барселоны" серьезное предложение по новому контракту. Инсайдеры сообщают, что вратарю будет предложения зарплата в размере 6-6,5 млн евро в год, а срок соглашения продлен на два года.

Действующее соглашение тер Штегена с лидером чемпионата Испании рассчитано до июня 2022 года. При этом на немецкого голкипера постоянно покушаются представители других ведущих клубов из списка европейских чемпионатов Топ-5. В частности, недавно прошли слухи, что спортсмена переманивают на родину.

Именно поэтому каталонцы намерены предложить немцу подписание нового контракта со сроком действия до 2024 года и с увеличением зарплаты. При этом кроме новой суммы по денежному вознаграждению в соглашение могут включить и значительные бонусы для вратаря в случае определенных командных достижений. Стороны уже приступили к переговорам.

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