"Барселона" готова предложить вратарю тер Штегену новый контракт

Голкипер футбольной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген на днях получит от испанской "Барселоны" серьезное предложение по новому контракту. Инсайдеры сообщают, что вратарю будет предложения зарплата в размере 6-6,5 млн евро в год, а срок соглашения продлен на два года.

Действующее соглашение тер Штегена с лидером чемпионата Испании рассчитано до июня 2022 года. При этом на немецкого голкипера постоянно покушаются представители других ведущих клубов из списка европейских чемпионатов Топ-5. В частности, недавно прошли слухи, что спортсмена переманивают на родину.

#Barcelona are working to extend Marc-Andrè #TerStegen’s contract until 2024. For him is ready a new wages of €6,3M + bonuses a year. Talks ongoing. #transfers #FCB