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16 марта 202006:40

8 курортов России, которым не страшен коронавирус

pxhere.com

Коронавирус стал главной темой для всех СМИ, что не могло не сказаться на туристической отрасли. Авиакомпании отменяют рейсы, туристы отменяют бронирования, в странах, которые раньше пользовались популярностью у туристов, вводят карантин.

Несомненно, все это нанесло огромный ущерб мировой туристической отрасли.

Но если говорить о внутреннем российском туризме, то и здесь можно наблюдать изменения.

Эксперты портала для бронирования жилья Tvil.ru проанализировали бронирования и пришли к выводу о том, что распространение коронавируса в мире привело к росту бронирований на внутренних направлениях.

Ниже мы расскажем о городах, в которых отмечается рост числа бронирований.

Севастополь

Севастополь – город с богатым историческим прошлым, где пляжный отдых можно совместить с интереснейшей экскурсионной программой. Рост числа броней составил 58,50%. При этом, эксперты также отмечают, что в Севастополе растет и средняя стоимость брони на одну ночь – рост составил 9,26%.

Судак

Судак также оказался среди направлений, где наблюдается рост бронирований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 36,18%.

Эксперты отмечают, что все чаще семьи из Москвы и Московской области бронируют отдых на черноморских курортах.

Евпатория

Евпатория замыкает тройку лидеров по росту бронирований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 35,02%. На черноморские курорты едут туристы не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга, ленинградской области, Свердловской области и других регионов России.

Ялта

Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Это традиционное место отдыха российской аристократии. В этом году наблюдается рост бронирования в Ялте на 31,05%.

Алушта

Алушта также оказалась в числе лидеров по росту бронирования жилья для отдыха. Рост составил 24,94%. Эксперты также отмечают, что туристы в основном бронируют отдых на лето, нет роста бронирований на майские праздники.

Феодосия

Феодосия – еще один любимый черноморский курорт у российских туристов. Здесь рост бронирований составил 17,70%. В Феодосии также выросла средняя продолжительность отдыха. Рост составил почти 5%.

Сочи

Сочи – всесезонный российский курорт, который популярен не только среди российских туристов, но также привлекает путешественников из других стран. Рост бронирований в Сочи составил 15,10%.

Анапа

Число бронирований в Анапу также выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 10,73%. Эксперты также отмечают, что туристы предпочитают останавливаться в мини-отелях или гостиницах.

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