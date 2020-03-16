  • USD
    73.1882
  • EUR
    81.861
  • IMOEX
    2316.38
  • RTSI
    991.69
  • DJA
    7519.6
  • NASDAQ
    7874.88
  • BRENT
    32.82
  • ГАЗПРОМ
    166.1
  • Газпрнефть
    286.6
  • Роснефть
    266.25
  • АЛРОСА
    62.79
  • Сбербанк
    198.6

Тема:

Коронавирус 35 минут назад

16 марта 202007:04

Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

EPA

Влияние эпидемии коронавируса на экономику КНР превзошло все ожидания. СМИ уже говорят о настоящем коллапсе. По данным Национального бюро статистики, падение промпроизводства в январе-феврале составило 13,5%, тогда как в декабре 2019 года был зафиксирован рост на 6,9%. Объединенная за 2 месяца статистика оказалась в разы хуже того, что прогнозировали экономисты, опрошенные The Wall Street Journal. Они ожидали снижения на 3,0%.

Падение в секторе розничных продаж, являющихся ключевым показателем потребления во второй по величине экономике мира, также поставило антирекорд, составив 20,5%. При этом аналитики, ожидали снижения на 4-5%.

Пекин объединяет статистику за январь и февраль, чтобы нивелировать эффект от длительных каникул, приуроченных к празднованию Лунного нового года. Однако в этом году это не помогло смягчить удар. Азиатские биржи уже отреагировали снижением на новости из Поднебесной.

Аналитики уже пересматривают прогнозы на 1 квартал этого года. Как отмечает South China Morning Post, свежая статистика позволяет ожидать исторического падения показателей.

Ранее по теме

Сейчас

04:31

Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

01:59

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

01:33

В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

21:37

Рабочую группу Госсовета по коронавирусу возглавит Собянин

20:55

РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

20:32

В Москве на улице обстреляли девушек

20:02

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

5 часов назад
ФРС не ограничился ставкой

ФРС не ограничился ставкой

2 часа назад
"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию

"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию

1 час назад
Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

1 час назад
В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

2 часа назад
Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

3 часа назад
Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

2 часа назад
"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

2 часа назад
В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

58 минут назад
Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

15 часов назад
"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

6 часов назад
У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

10 часов назад
Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

11 часов назад
Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

19 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
8 курортов России, которым не страшен коронавирус

8 курортов России, которым не страшен коронавирус

1 час назад
В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

6 часов назад
Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

9 часов назад
Киселёв: Россия без Путина еще нежизнеспособна

Киселёв: Россия без Путина еще нежизнеспособна

9 часов назад
Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

9 часов назад
Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

9 часов назад
Трамп сдал тест на коронавирус, на профпригодность – пока нет

Трамп сдал тест на коронавирус, на профпригодность – пока нет

10 часов назад
Франция: выборы и закрытие курортов

Франция: выборы и закрытие курортов

10 часов назад
Как Россия борется с COVID-19

Как Россия борется с COVID-19

10 часов назад
Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

10 часов назад
Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

11 часов назад
Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

11 часов назад
В Италии все плохо, она готовится к худшему

В Италии все плохо, она готовится к худшему

11 часов назад
Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

11 часов назад
Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

11 часов назад
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

11 часов назад
ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

13 часов назад
Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

13 часов назад
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

13 часов назад
Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

14 часов назад
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

18 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

13.03.2020 17:27
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку