Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

Влияние эпидемии коронавируса на экономику КНР превзошло все ожидания. СМИ уже говорят о настоящем коллапсе. По данным Национального бюро статистики, падение промпроизводства в январе-феврале составило 13,5%, тогда как в декабре 2019 года был зафиксирован рост на 6,9%. Объединенная за 2 месяца статистика оказалась в разы хуже того, что прогнозировали экономисты, опрошенные The Wall Street Journal. Они ожидали снижения на 3,0%.

Падение в секторе розничных продаж, являющихся ключевым показателем потребления во второй по величине экономике мира, также поставило антирекорд, составив 20,5%. При этом аналитики, ожидали снижения на 4-5%.

Пекин объединяет статистику за январь и февраль, чтобы нивелировать эффект от длительных каникул, приуроченных к празднованию Лунного нового года. Однако в этом году это не помогло смягчить удар. Азиатские биржи уже отреагировали снижением на новости из Поднебесной.

Аналитики уже пересматривают прогнозы на 1 квартал этого года. Как отмечает South China Morning Post, свежая статистика позволяет ожидать исторического падения показателей.