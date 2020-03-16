Падение по всем фронтам: в Китае выросла безработица и сократились инвестиции

Эпидемия коронавируса ударила по всем сферам экономики Китая. Причем падение большинство показателей в разы превзошло ожидания аналитиков. Помимо настоящего обвала в промпроизводстве и сфере розничных продаж, “ниже плинтуса” ушли инвестиции в основной капитал.

Показатель, отражающий расходы на оборудование, технику и инфраструктуру рухнули на 24,5%, сообщает South China Morning Post, отметив, что аналитики ожидали снижения лишь на 2%. Больше всего пострадали инвестиции в производство — на 31,5%. По данным Нацбюро статистики, инвестиции в высокие технологии сократились на 17,9%.

Не лучше выглядят и сводки с рынка труда. Уровень безработицы в городских поселениях Китая, согласно опросам, в общей сложности вырос до 6,2% в феврале. По сравнению с январем показатель вырос на 1%, отмечает агентство Синьхуа. При этом отдельно Нацбюро статистики КНР выделяет данные по 31 крупному городу страны: там рост безработицы составил 5,7% против декабрьских 5,2%. Как отмечает SCMP, нынешние показатели стали максимальными за всю историю наблюдений Национального бюро.

Негативная статистика из Китая серьезно надавила на фондовые рынки АТР: торги в понедельник открылись снижением практически повсеместно. Ситуацию усугубили и данные о рекордном падении промышленного производства в Поднебесной, а также розничных продаж.

Тем не менее, как сообщает SCMP, Министерство промышленности и технологий Китая акцентирует внимание на том, что на прошлой неделе 95% крупных предприятий и компаний, расположенных за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии, возобновили работу. Что касается представителей среднего и малого бизнеса, к работе вернулись уже 60% организаций.