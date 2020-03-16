В Гонконге начинаются клинические испытания лекарства против коронавируса

Гонконгские медики приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата, потенциально эффективного против коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-Янь.

Изначально противовирусный препарат "Ремдесивир" (Remdesivir) разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, однако его сочли неэффективным. Зато позже он “сработал” при лечении инфекций SARS и MERS.

"Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания "Ремдесивира" в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы — госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии — начнут набирать пациентов для испытаний", — рассказала доктор корреспонденту ТАСС.

Remdesivir разработала американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания с ним, как со средством против COVID-19, уже ведутся в материковом Китае. Кроме того, как сообщил Washington Examiner, вооруженные силы США заключили с Gilead Sciences соглашение, в рамках которого Remdesivir будут применять при лечении американских военных, заразившихся коронавирусом.

Как сообщила South China Morning Post, еще в феврале стало известно об американце, вернувшемся из Уханя с “багажом” из коронавируса, находившемся в критическом состоянии и успешно вылечившемся благодаря “Ремдесивиру”. Однако официальные исследования продолжаются. Известно, что в материковом Китае данные появятся ориентировочно к концу апреля.

В Гонконге, как уточняет ТАСС, ученые недавно самостоятельно синтезировали Remdesivir на случай, если он окажется эффективным против COVID-19. В особом административном районе Китая на данный момент зафиксировано 149 случаев заражения. При этом летальным исходом закончились лишь 4 случая заражения, 84 пациента уже выписаны, а 61 заболевший по-прежнему находится на лечении в стационаре.