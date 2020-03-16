Майор полиции спас тонущего пенсионера в Хабаровске

Сотрудник транспортной полиции в Хабаровске спас пенсионера, который провалился в полынью на реке Амур.

Утром майор Владимир Зубков совершал пробежку по дамбе реки. Услышав крик о помощи, он увидел недалеко от берега пожилого мужчину, который провалился под лед (тот шел через замерзший Амур на свою дачу, расположенную на острове посреди реки).

Зубков ползком добрался до полыньи, кинул пенсионеру веревку, оказавшуюся под рукой, и вытащил его из воды. После этого офицер привел замерзшего пенсионера к себе домой, дал сухую одежду, напоил горячим чаем и отвез к родным, сообщает РИА Новости.