Ведущие центробанки мира усовершенствуют предоставление долларовой ликвидности

Центральные банки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии в воскресенье объявили о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии.

Этот шаг направлен на то, чтобы снизить цену, которую банки и компании платят за доступ к долларам США. Эта цена резко выросла в последние недели, поскольку пандемия коронавируса напугала инвесторов.

В рамках совместного плана действий Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии и Национальный банк Швейцарии договорились снизить стоимость таких свопов на 25 базисных пунктов. Новая ставка будет на 25 базисных пунктов выше OIS (overnight index swap, овернайт индекс своп).

"Чтобы повысить эффективность своп-линий в предоставлении срочной ликвидности, иностранные центральные банки, осуществляющие регулярные операции с ликвидностью в долларах США, также договорились начать предлагать доллары США еженедельно в каждой юрисдикции с 84-дневным сроком погашения в дополнение к предлагаемым в настоящее время операциям с недельным сроком погашения", — говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

"Новые предложения по ценам и срокам погашения будут действовать до тех пор, пока это необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования рынков финансирования в долларах США", — сообщил ЕЦБ.

Американский центробанк в воскресенье экстренно снизил базовую процентную до 0-0,25%. Федрезерв также объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ключевые процентные ставки неизменными, но представил пакет стимулов для борьбы с экономическими последствиями вируса.