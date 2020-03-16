Три вице-мэра Находки ушли в отставку после визита губернатора в город

Три чиновника мэрии Находки "не пережили" визит губернатора Приморья. Сразу после встречи с Олегом Кожемяко первый заместитель мэра, а также чиновники ответственные за жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику в городском округе подали в отставку.

По итогам встречи с жителями глава региона получил множество жалоб на работу администрации. Больше всего люди недовольны ремонтом коммуникаций в домах с ветхими кровлями, а также качеством уборки дворов и состоянием дорог, после ремонта. Губернатор также обратил внимание на аварийное состояние дороги в районе Врангеля и потребовал привлечь к ответственности руководителей.

Мэр Находки подчеркнул в беседе с корреспондентом ГТРК "Владивосток", после встречи очевидно, что администрация города "не дорабатывает в части коммуникации с населением. Много объективных вопросов, в том числе по транспорту. И конечно контроль над управляющими компаниями — это наша беда. Очень много нареканий", — заключил Борис Гладких.