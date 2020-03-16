ФРС ждет слабого роста экономики, но не будет использовать отрицательные ставки

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил в воскресенье, что экономический рост в США, скорее всего, будет слабым во втором квартале. Тем не менее он заявил, что центробанк не будет использовать отрицательные процентные ставки для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает CNBC.

"Мы не считаем, что отрицательные процентные ставки могут быть адекватным политическим ответом здесь, в США", — сказал Пауэлл.

Меры, призванные сдержать распространение вируса COVID-19, приведут к снижению экономической активности, отметил глава американского центробанка.

"[Экономический рост] во втором квартале, вероятно, будет слабым, — заявил Пауэлл. — После этого очень трудно сказать, какими будут последствия и как долго они продлятся. Это будет зависеть, конечно, от того, насколько быстро распространяется вирус".

В воскресенье Федрезерв экстренно снизил ставку по федеральным фондам до 0-0,25% и объявил о запуске программы покупки активов на сумму 700 миллиардов долларов, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии. По словам Пауэлла, покупка активов начнется в понедельник.

В ближайшие месяцы ФРС купит казначейские облигации по меньшей мере на 500 миллиардов долларов и ипотечные ценные бумаги на 200 миллиардов долларов в рамках программы количественного смягчения.

Пауэлл отметил, что у регулятора все еще остаются варианты, несмотря на снижение ставок почти до нуля. "Я думаю, что у нас достаточно возможностей, чтобы скорректировать нашу политику", — сказал он.