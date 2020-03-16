16 марта 202008:44

"Ювентус" рассчитывает стать последним клубом Роналду, предложив новый контракт

Global Look Press

Руководство футбольного клуба "Ювентус" планирует подписать с португальским нападающим клуба Криштиану Роналду новый долгосрочный контракт. Туринцы готовы предложить 35-летнему португальцу соглашение еще на два года.

В случае подписания договора футболист будет связан со "Старой синьорой" до 2024 года. Нынешнее соглашение между Роналду и "Юве" рассчитано до лета 2022 года, по нему звездный португалец ежегодно зарабатывает 31 миллион евро, сообщает Евроспорт.Ru. Сколько он будет получать по новому соглашению – неизвестно.

Напомним, что Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года после того, как он покинул мадридский "Реал". В нынешнем сезоне нападающий сыграл 22 матча чемпионата Италии, забив в них 21 гол. С этим результатом он занимает второе место в споре бомбардиров турнира.

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