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16 марта 202009:30

Жительница Саратова родила в гостях и бросила ребенка умирать в туалете

В Саратове следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка. Тело младенца было найдено в туалете коммунальной квартиры.

Установлено, что в гости к проживающему там мужчине пришла беременная 34-летняя женщина. Утром 15 марта она в одиночестве родила ребенка в туалете и оставила его там, никому ничего не сообщив. Позже тело младенца обнаружила соседка.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, родился ли малыш мертвым или погиб уже после рождения, сообщается на сайте СУ СКР по Саратовской области.

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