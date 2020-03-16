Похищенную из церкви антикварную люстру барнаулец сдал на металлолом

Из храма Антония Киево-Печерского в Железнодорожном районе Барнаула похитили антикварную люстру. Старинная люстра была разобрана и хранилась в подсобном помещении церкви. Пропажу обнаружил настоятель и обратился в полицию. Подозреваемый задержан.

Как выяснили оперативники, задержанным является 40-летний житель краевой столицы. Раньше он был подсобным рабочим в храме, и имел доступ в подвал. С момента первой кражи прошло более 2 месяцев. Вернуть похищенное, вероятно, не получится, так почти всё продано. Задержанный рассказал, что за разные детали латунной люстры он получал от 3 до 7 тысяч рублей, в общей сложности удалось выручить 20 тысяч, что в разы меньше реальной стоимости изделия.

Сотрудник пресс-службы управления МВД по Барнаулу Яна Клочкова сообщила ГТРК "Алтай", что задержанный по подозрению в хищении старинной люстры уже был судим. Проживает в Барнауле. Как установили полицейские, люстру подозреваемый сдавал частями в различные пункты приёма металла города в течение двух месяцев. Поэтому похищенное имущество изъять не представляется возможным.