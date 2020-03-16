Goldman Sachs из-за эпидемии пересмотрел прогноз по росту экономики США

Американский финансовый гигант пересмотрел свои прогнозы относительно роста экономики США в ближайшие 2 квартала. Эксперты банка полагают, что в первые три месяца текущего года реальный рост ВВП страны составит 0%, вместо ранее ожидавшихся 0,7%. Во II квартале ожидается дальнейшее замедление темпов: -0,5% против ранее прогнозируемых 0%.

“Мы ожидаем, что экономическая активность в США резко сократится в оставшейся части марта и в течение апреля, поскольку опасения, связанные с вирусами, заставляют потребителей и предприятия продолжать сокращать расходы, такие как поездки, развлечения и питание в ресторанах”, — говорится в сообщении Goldman.

Помимо оценки влияния эпидемии коронавируса на потребительские расходы, Goldman пересмотрел свои прогнозы роста, исходя из значительных сбоев в цепочках поставок.

Тем не менее, американский банк ожидает восстановления экономической активности после апреля, с сильным ростом во второй половине. В III квартале аналитики Goldman Sachs прогнозируют взрывной рост: 3% вместо 1%, обозначенного в предыдущем прогнозе.

Однако все, как отмечают в Goldman, будет зависеть от определенных факторов: появления реальных методов лечения, социальная ответственность граждан (смогут ли они держать дистанцию, чтобы предотвратить распространение заболевания), а также влияние постепенного потепления на масштабы эпидемии.

Однако пока аналитики американского банка оптимистично настроены и по поводу роста в IV квартале: они ожидают 4% вместо первоначальных 2,25%, а также видят перспективы сохранения позитивной динамики в 2021 году.