В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил разрешить в России продавать через Интернет лекарства, для которых не требуется рецепт.

Выступая сегодня на заседании правительства, он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с депутатами Госдумы обеспечить разработку и принятие соответствующего законопроекта.

"Чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать эти безрецептурные препараты посредством интернет-доставки", — пояснил Мишустин

Прямую трансляцию совещания с министрами вел телеканал "Россия 24".