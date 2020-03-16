"Барыс" снимется с Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Барыс" не сможет продолжить участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса, ставшего причиной введения в Казахстане режима чрезвычайной ситуации.

Утром понедельника о таком решении хоккеистам сообщили на общекомандном собрании. Как сообщает Чемпионат.Com, сами спортсмены выразили готовность продолжать свои выступления в Кубке Гагарина.

Впрочем, теперь свое решение "Барысу" необходимо еще согласовать с лигой. Клуб из Казахстана стал вторым, кто отказался от продолжения борьбы за главный трофей. Ранее аналогичное решение принял финский "Йокерит".

КХЛ, к слову, пока никакого официального заявления на этот счет не сделала.