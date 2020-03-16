Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

Закрытие границ между странами в Европе и остановка работы компаний привели к хаосу. Польша закрыла границу с Украиной с 15 марта. Остается пока только три пункта пропуска, а остальные закрыты на две недели.

Украина с 17 марта ограничивает перемещение людей через границу с Польшей: запрещается въезд пассажирского транспорта. Между Украиной и Польшой — крупнейший транзитный коридор с Европой.

Это спровоцировало панику. Десятки тысяч украинцев остались без работы в Европе из-за карантина в компаниях и теперь спешат вернуться домой.

На границе с Польшей при въезде на Украину образовались многокилометровые пробки, сообщают украинские СМИ. Польские и украинские пограничники в растерянности, сотни украинцев уже пытаются преодолеть границу нелегально, на пропускных пунктах не справляются – необходимо пропускать только здоровых людей, а измерение температуры занимает много времени.