Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия закрывает границу с Белоруссией
- "Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию
- Сотовые операторы предупредили о подорожании связи
- Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу
- ФРС не ограничилась ставкой
Самое читаемое
-
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
- Сильную жару и засуху предсказали летом 2020 года
- Огромная ядовитая гадюка заглянула на шашлыки к воронежцам. Фото
- Психолог объяснил отсутствие страха перед коронавирусом у россиян
- Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
- Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы
Телеканал "Россия"
-
Состоится благотворительный показ фильма "Зулейха открывает глаза"
- "Разденусь за деньги!": сломанные судьбы интернет-моделей
- "Невеста комдива": премьера весны с Максимом Авериным в главной роли
- Мария Аронова отмечает день рождения
- Елена Степаненко в большом юмористическом концерте "Ирония весны"
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую нефть с рынка
- В Южной Корее производство автомобилей упало на четверть
- Кто больше всего заработал на гендерных праздниках?
- Uber совершил аварийную остановку на бирже
- Американская биржа закрылась рекордным падением с 1987 года
Вести.Hi-tech
-
Сотовые операторы предупреждают: подорожание связи неизбежно
- Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года
- Билл Гейтс покинул руководство Microsoft
- Apple временно закрывает магазины по всему миру
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру
Авто.Вести.Ru
-
Базовая комплектация Skoda Karoq: старт продаж и российские цены
- Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса
- Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России: неожиданные лидеры
- В старом ангаре нашли заброшенные прототипы ГАЗа
- Новые правила ОСАГО: нарушители ПДД будут платить больше
Вести в 20.00
-
Старый Свет готовится к потерям
- На модернизацию малых городов выделят 1,5 миллиарда
- Поправки в Конституцию поддержали во всех регионах
Вести.Регионы
-
Коронавирус на Кубани: Роспотребнадзор открыл горячую линию
- Тамбовская область признана самым экологически чистым регионом
- "Крик был ужасный": в Уфе сбитой девушке оторвало пальцы
- "Не кавказская пленница": фото иркутянина представят в Третьяковке
- Спортсмен из Твери оказался в центре допингового скандала
Вести-Москва
-
Дезинфекция и отмена мероприятий: профилактика коронавируса в столице
- Ураган в Москве: горожан предупреждали заранее
- В Подмосковье ликвидированы три "паспортных стола" для нелегалов
- В Одинцовском районе жителям выставили гигантские счета за отопление, несмотря на теплую зиму
- В Третьяковке открылась выставка живописи из собрания Чувашского художественного музея
- Под Павловским Посадом возродят старинную усадьбу Самариных
Вести.Наука
-
Рак научились находить по ДНК микробов
- Второй в мире пациент полностью излечился от ВИЧ
- Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?
- "Космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений
- На далёкой экзопланете идут дожди из железа
Телеканал "Культура"
-
В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля "Дух огня"
- В возрасте 90 лет скончался легендарный Макс фон Сюдов
- Художник Покрас Лампас дебютирует в Мариинском театре
- Фестиваль индийского кино в Москве
Москва 24
-
Какие товары могут подорожать в России
- В Подмосковье начнут ежедневно дезинфицировать жилые дома
- "Ради эффекта". Чем опасны цинк и изопропанол в составе презервативов
- Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
- Столичные спасатели сняли висевшую на кондиционере женщину