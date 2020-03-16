Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со значительного роста. Рубль упал по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,99 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 73,5 рубля, повысившись на 90,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 81,9825 рубля — это на 1,2525 рубля выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,06 рубля до 77,32 рубля.

Экстренное снижение ставки ФРС США не смогло успокоить мировые финансовые рынки, напуганные быстрым распространением коронавируса.

Дополнительное давление на котировки нефти оказывает ценовая война между ведущими производителями.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 6,1% и составила $31,77 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 4,5% до $30,67 за баррель.