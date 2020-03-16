Тема:

Болезнь и смерть Юлии Началовой 22 минуты назад

16 марта 202010:50

Год назад умерла Юлия Началова

Global Look Press

16 марта исполнился ровно год с момента ухода из жизни известной российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой.

Много лет она страдала от подагры, системной красной волчанки и сахарного диабета 2-го типа. 8 марта 2019 года ее на скорой увезли в больницу прямо с репетиции. Через несколько дней певицу в тяжелом состоянии перевели в другое медучреждение — у Началовой началась гангрена ноги, развившаяся из-за небольшой ранки. Проведенная операция не спасла ситуацию. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. По словам ее пресс-секретаря Анны Исаевой, медикам не удалось справиться с произошедшим заражением крови (сепсисом), и у Началовой остановилось сердце. Похоронена певица на Троекуровском кладбище Москвы.

На профессиональной сцене Юлия Началова начала петь с 5 лет – дебют состоялся на сцене Воронежской филармонии. Первая широкая известность пришла к девочке после победы в конкурсе "Утренняя звезда" в 1992 году. За свою творческую жизнь Началова записала несколько альбомов — в частности, она запомнилась поклонникам благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Также она снималась в различных кинопроектах. В разные годы активно работала на телевидении. В частности, Началова была ведущей телепрограммы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1", участвовала в качестве наставницы в шоу "Один в один" ("Россия 1") и других проектах.

Ранее по теме

Сейчас

09:45

Ряд отраслей получат отсрочку по налогам

09:36

В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

09:29

Россия закрывает границу с Белоруссией

04:31

Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

01:59

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

01:33

В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

21:37

Рабочую группу Госсовета по коронавирусу возглавит Собянин

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия закрывает границу с Белоруссией

Россия закрывает границу с Белоруссией

1 час назад
Ряд отраслей получат отсрочку по налогам

Ряд отраслей получат отсрочку по налогам

1 час назад
Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

48 минут назад
"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию

"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию

4 часа назад
Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

4 часа назад
Россию ждут резкие перепады температуры

Россию ждут резкие перепады температуры

26 минут назад
Год назад умерла Юлия Началова

Год назад умерла Юлия Началова

22 минуты назад
На заднем дворе мексиканского ранчо найдена столица королевства майя

На заднем дворе мексиканского ранчо найдена столица королевства майя

27 минут назад
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

47 минут назад
В Гонконге начинаются клинические испытания лекарства против коронавируса

В Гонконге начинаются клинические испытания лекарства против коронавируса

3 часа назад
Жительница Саратова родила в гостях и бросила ребенка умирать в туалете

Жительница Саратова родила в гостях и бросила ребенка умирать в туалете

1 час назад
В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

1 час назад
Сотовые операторы предупреждают: подорожание связи неизбежно

Сотовые операторы предупреждают: подорожание связи неизбежно

2 часа назад
Дорогая дорога домой: россияне берут кредиты, чтобы вернуться из Марокко

Дорогая дорога домой: россияне берут кредиты, чтобы вернуться из Марокко

2 часа назад
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

8 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15 часов назад
Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

22 часа назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

56 минут назад
Астрономы: с Полярной звездой что-то не так

Астрономы: с Полярной звездой что-то не так

1 час назад
Бразильские футболисты не хотят играть из-за коронавируса. Они вышли на матч в масках

Бразильские футболисты не хотят играть из-за коронавируса. Они вышли на матч в масках

2 часа назад
Полиция вернула в Коммунарку женщину, сбежавшую с карантина

Полиция вернула в Коммунарку женщину, сбежавшую с карантина

2 часа назад
Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

4 часа назад
В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

4 часа назад
8 курортов России, которым не страшен коронавирус

8 курортов России, которым не страшен коронавирус

4 часа назад
Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

4 часа назад
Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

5 часов назад
В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

5 часов назад
ФРС не ограничилась ставкой

ФРС не ограничилась ставкой

5 часов назад
"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

6 часов назад
Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

6 часов назад
"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

9 часов назад
В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

9 часов назад
Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

12 часов назад
Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

12 часов назад
Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

12 часов назад
Франция: выборы и закрытие курортов

Франция: выборы и закрытие курортов

13 часов назад
У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

13 часов назад
Как Россия борется с COVID-19

Как Россия борется с COVID-19

14 часов назад
Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

14 часов назад
Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

14 часов назад
Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

14 часов назад
Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

14 часов назад
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

15 часов назад
ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

16 часов назад
Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

16 часов назад
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

17 часов назад
Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

17 часов назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку