"Яндекс" создал онлайн-карту распространения коронавируса

"Яндекс" создал карту распространения заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. На ней можно получить актуальную информацию о количестве зараженных, выздоровевших и умерших по странам и регионам.

Для составления карты используются данные Роспотребнадзора и американского Университета Джонса Хопкинса. Выбрав страну на карте, можно узнать число зараженных, выздоровевших и умерших в ней. Помимо этого, есть более подробная информация по городам и регионам.

Так, в данный момент в России число заболевших COVID-19 составляет 63 человека, выздоровевших - 3. Наибольшее число заболевших в Москве, там выявлено 25 случаев. На втором месте - Подмосковье. Там количество зарегистрированных случаев составляет 7 человек. Далее следует Санкт-Петербург - 5 человек, в Липецке известно о трех случаях заражения, столько же их в Калининграде.