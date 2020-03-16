Экономисты назвали условие возникновения кризиса в России

Экономисты аналитического агентства "Эксперт РА" подготовили два сценария развития событий в экономике России – при цене нефти в $40-45 и $35 долларов за баррель.

Ситуация в мире меняется с каждым днем – центр пандемии переместился из родины коронавируса – Китая – в Европу. Власти Китая заявили о победе над эпидемией, а власти США и Европы только готовятся к худшему.

Это привело к падению спроса на топливо и ускорило снижение цены нефти на мировых биржах. Экономика России по-прежнему во многом зависит от цен на нефть. Поэтому экономисты не ожидают роста ВВП России.

Сейчас курс доллара превысил 74 рублей, а евро – 83 рубля. Снижение курса рубля и цены нефти "приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%", — прогнозируют в "Эксперт РА".

Такая ситуация может заставить ЦБ повысить ключевую ставку на 1-1,5 процентных пункта до конца 2020 года. В этом случае темп российской экономики (ВВП) достигнет нуля, тогда как ранее ожидался рост на 1%.

"Эксперт РА" называет этот прогноз "наиболее вероятным, поэтому все прогнозные значения исследования приведены исходя из этих предпосылок".

"Эксперт РА" не исключает и реализации кризисного сценария. По мнению экономистов, в ближайшие 2 месяца выбор сценария будет определяющим.

По оценкам "Эксперт РА", Банк России продолжит поддерживать курс рубля до конца апреля, "после чего ослабит или прекратит валютные интервенции".

К этому моменту прояснится ситуация с пандемией и со спросом на рынке нефти. С 1 апреля официально прекращается соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Если не возобновится сделка ОПЕК+, то "нефтяные цены ждет очередной период снижения", прогнозируют экономисты.

Это приведет к очередному витку ослабления рубля. В этом случае для Банка России будет не выгодно поддерживать курс рубля, "так как будет ускоренно истощать резервы".

По оценкам "Эксперт РА", отказ от валютных интервенций при сохранении низких цен на нефть приведет к падению курса рубля и "активирует условия для наступления кризисного сценария". Реализация кризисного сценария возможна при среднегодовой цене на нефть марки Brent ниже $35 за баррель Brent, прогнозируют в "Эксперт РА".