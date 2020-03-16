Россию ждут резкие перепады температуры

Россиян ожидает перепад температур в 15-20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Речь идет жителях Краснодарского края, Адыгеи, Крыма и запада Ставрополья. В этих регионах сначала будет температура выше плюс 20 градусов, которая затем из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками. Осадков не будет. При этом, несмотря на такие резкие перепады, температура все равно будет выше климатической нормы.

Кроме того, невероятно теплая погода будет на следующей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и Красноярске. Там будет до 10 градусов тепла, что на 15 градусов выше нормы, рассказал Вильфанд РИА Новости.