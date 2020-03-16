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Тема:

Банки и финансы 46 минут назад

16 марта 202012:46

Прибыль российских банков может снизиться на 20% в 2020 году

Прибыль российских банков может снизиться на 20% в 2020 году

Прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится как минимум на 20% из-за коронавируса и низких цен на нефть, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".

Оценка снижения прибыли сделана с учетом "умеренно негативного сценария". В этом случае сохраняется среднегодовая цена нефти марки Brent на уровне $40-45 за баррель, снижается курс рубля, инфляция превышает уровень 4%, ранее взятый Банком России за целевой ориентир.

В итоге Банк России повысит ключевую ставку на 1-1,5 процентных пункта до конца 2020 года.

Это может привести к замедлению кредитования, отрицательной переоценке ценных бумаг и ухудшению качества ссуд, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".

Сильнее всего снизится потребительское кредитование, кредитование для покупки автомобиля. Около 40 банков в России находятся в зоне повышенного риска банкротства в этом году.

Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 г. выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб., сообщил ранее ЦБ РФ. 

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